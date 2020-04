O Vitória de Guimarães ajudou os cuidados intensivos do Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, no âmbito da pandemia da covid-19, numa parceria com outros agentes do futebol, como Nuno Espírito Santo, Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes, segundo confirmou uma fonte oficial do clube à agência Lusa.

A iniciativa do emblema minhoto contou ainda com os contributos do atual treinador do Wolverhampton, que iniciou a carreira de guarda-redes em Guimarães, em 1993, bem como de Cristiano Ronaldo e do empresário Jorge Mendes. Um contributo que permitiu montar uma central de monitorização para a nova unidade cuidados intensivos do hospital.

O Hospital Senhora da Oliveira, explicou fonte oficial da instituição do hospital à Lusa, garantiu, com esta ação, oito monitores fixos, oito monitores de transporte e «uma ligação à monitorização central» para a unidade de cuidados intensivos criada no âmbito da pandemia.

«Com este equipamento, um médico pode monitorizar os estados de oito doentes ao mesmo tempo», explicou.

Os materiais oferecidos, realçou ainda a fonte do hospital, são uma «enorme mais-valia face aos meios atualmente existentes, permitindo otimizar os cuidados médicos prestados aos doentes».

A iniciativa quadripartida garantiu também equipamento de proteção individual aos profissionais do hospital.

O Hospital Senhora da Oliveira serve, de forma direta, mais de 240 mil pessoas, dos concelhos de Guimarães, Vizela, Fafe, Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto.