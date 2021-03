Oscar Estupiñán fraturou a pirâmide nasal no decorrer do jogo com o Sporting, segundo informa este domingo o boletim clínico do V. Guimarães.

O avançado foi submetido já este domingo a uma intervenção cirúrgica para debelar a lesão e, segundo adianta o clube, está já em recuperação, mas vai ter de usar uma máscara para podere continuar a treinar sem limitações.