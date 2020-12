FIGURA: Luís Díaz

Mexeu com o jogo do FC Porto, acrescentando aquilo que estava a faltar na equipa azul e branca. Rompeu pelo corredor em velocidade, acrescentou capacidade individual e repentismo para abalar a organização defensiva da equipa da casa. A jogar sobretudo com combinações ofensivas, faltava rasgo ao dragão, genialidade e talento para fazer a diferença. Díaz trouxe isso. O colombiano tem interferência nos três golos, ainda que discreta no primeiro, servindo e finalizando depois nos outros dois. Carimbou o triunfo.

MOMENTO: golo de Luís Díaz (80m)

Depois de ter estado praticamente o jogo todo a correr atrás do prejuízo, o assalto azul e branco ao D. Afonso Henriques aconteceu ao minuto oitenta. Corona cruza para a área, após o corte de Suliman a bola cai em Díaz, que faz depois um trabalho sublime. Recebe de forma orientada e remata certeiro para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Rochinha

O elemento mais perigoso do Vitória, sendo aquele com mais capacidade para percorrer metros com a bola em direção à baliza adversária. Foi audaz no lance do golo, num espelho daquilo que foi a sua exibição. Nunca se escusou a tentar.

Corona

Entrou de forma ameaçadora com um remate perigoso logo nos instantes iniciais, sendo um dos jogadores mais regulares do FC Porto. Sem deslumbrar acabou por ser competente nas suas ações.

Estupiñan

Quarto golo em três jogos do avançado colombiano repescado por João Henriques. Deu luta entre os centrais do FC Porto, quase sempre longe da baliza, e quando surgiu a oportunidade voou de cabeça para marcar.

Taremi

Foi letal nas oportunidades que dispôs. À ponta de lança, no coração da área, teve sentido de oportunidade para aparecer no sítio certo e competência técnica para atirar de primeira para o fundo das redes nos dois golos apontados.