Dois dos três jogadores do V. Guimarães que testaram positivo à covid-19 nos testes realizados no dia 8 de maio já não estão infetados, confirmou o Maisfutebol junto de fonte do emblema minhoto.

Recorde-se que os atletas, cujas identidades não foram reveladas, estavam assintomáticos.

Os jogadores deverão ser reintegrados em breve às ordens do treinador Ivo Vieira.

Recorde-se que esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde reportou 1.794 recuperações de infeção por covid-19 nas últimas 24 horas, um registo recorde desde o início da pandemia em Portugal.