Jaime Teixeira foi apresentado oficialmente como o novo diretor-geral do Vitória de Guimarães, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado. tendo a responsabilidade de gerir «o dia a dia» do futebol profissional, anunciou o clube no seu site oficial no mesmo dia em que apresentou o novo treinador Pepa.

«A Vitória Sport Clube - Futebol SAD anuncia a contratação de Jaime Teixeira para o cargo de diretor geral. O novo responsável junta-se de imediato à estrutura, tendo sob sua alçada a gestão do dia a dia do futebol e a restruturação da organização com vista às exigências da atividade, abarcando também as áreas da formação e do scouting, de importância central para o desenvolvimento da estratégia da administração», informa o clube, em comunicado.

Uma nova era começa.

Jaime Teixeira assume o cargo de diretor-geral do futebol do Vitória SC.



— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) May 21, 2021