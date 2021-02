O V. Guimarães vai repetir, para o jogo com o Farense, a lista dos 23 jogadores anteriormente convocados para o duelo do fim de semana com o Rio Ave.

De acordo com informação prestada pela equipa minhota, João Henriques não promove qualquer alteração.

Recorde-se que o jogo com o Farense, referente à 14.ª jornada da Liga, estava agendado para 16 de janeiro, mas acabou por não se realizar devido à presença de gelo no relvado do Estádio D. Afonso Henriques. A partida joga-se nesta quarta-feira pelas 21h45.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman e Gideon Mensah.

Médios: Wakaso, Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís, Janvier e André Almeida.

Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán.