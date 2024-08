Más notícias para o Vitória. Jorge Fernandes vai ser operado após ter contrair uma luxação no ombro direito e enfrenta uma paragem entre três e quatro meses, informou o clube vimaranense.

«Uma luxação no ombro direito obrigará Jorge Fernandes a submeter-se a intervenção cirúrgica. O defesa-central lesionou-se no decorrer do jogo com o AVS, razão pela qual foi substituído ao intervalo, estimando-se que a recuperação possa ter a duração de três ou quatro meses», refere a nota publicada no site oficial do Vitória.



O defesa, de 27 anos, participou em sete dos oito jogos oficiais disputados pelo Vitória nesta temporada.

Esta é, de resto, a segunda vez que Jorge Fernandes é operado desde que está ao serviço do Vitória, depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica no início de 2023, em Filadélfia, nos Estados Unidos, após sofrer uma lesão no adutor da coxa direita num jogo com o FC Porto, para a Liga.