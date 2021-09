Falaye Sacko, lateral do Vitória de Guimarães, foi convocado para a seleção do Mali para dois jogos com o Quénia relativos à fase de qualificação africana para o Mundial2022.

O defesa da equipa minhota, que já conta com vinte internacionalizações, tem sido aposta regular do selecionador Mohamed Magassouba que volta a chamar o defesa de 26 anos para os próximos jogos do Grupo E, primeiro em Marrocos, a 8 de outubro, depois, em Nairobi, quatro dias depois.

Com apenas dois jogos realizados, o Mali lidera o Grupo E da fase de qualificação para o Mundial, com 4 pontos, destacando-se à frente do Quénia e Ugando, ambos com dois pontos, além do Ruanda, com apenas um ponto.