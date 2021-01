FIGURA: Estupiñan

Momento de forma produtivo do atacante colombiano do Vitória. Apontou o sexto golo da temporada na equipa principal ao sexto jogo em que foi chamado por João Henriques. De pé quente, Estupiñan aproveitou a sobra de bola após defesa de Amir para atirar de primeira para o fundo das redes, dando assim os três pontos ao conjunto da cidade berço.

MOMENTO: golo de Estupiñan

Cruzamento de Quaresma na direita, mais um, e após duas falhas na interceção a bola chega a Rochinha que remate forte de pé esquerdo. Amir defende como pode o remate violento, ficando à bola à mercê de Óscar Estupiñan no coração da área. Remate simples, de primeira, com eficácia.

POSITIVO: regresso de Wakaso

O médio ganês voltou à titularidade quase dois anos depois. Wakaso figurou no onze pela última vez a cinco de maio de 2019, passando depois por um calvário de lesões. Voltou esta época, somando até agora dezasseis minutos divididos por três jogos. Face à indisponibilidade de Pepelu, infetado com Covid-19, Wakaso voltou esta tarde a ser opção. Foi preterido por João Henriques ao intervalo.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Quaresma

Semeou o pânico na defesa do Marítimo na primeira metade, tirando vários cruzamentos venenosos para a área. Faltou sequência, de Estupiñan e de Rochinha, que tiveram várias bolas potencialmente perigosas à sua mercê. Indicou a rota do golo.

Bambock

O médio gaulês foi um pêndulo no meio campo montado por Milton Mendes, equilibrando a equipa insular e ajudando a que muitas vezes o Marítimo tivesse superioridade no meio campo. Prestação eficaz e comprometida.

Trmal

Estreia do guarda-redes checo no principal escalão do futebol português. Demonstrou serenidade e atributos técnicos, cumprindo a sua missão. Duas intervenções preponderantes carimbam positivamente a sua prestação.

Macedo

A fazer todo o corredor direito, o extremo foi dos jogadores mais audazes do conjunto Madeirense, aparecendo várias vezes em terrenos adiantados no seu flanco, como no lance em que quase conquistou uma grande penalidade.