A FIGURA: Marcus Edwards

Um dos menos maus do Vitória de Guimarães numa noite em que o resultado foi claramente melhor do que a exibição. O extremo abriu caminho ao triunfo, apontado aquele que, durante muito tempo, foi o único golo do encontro. A sua técnica desembrulhou um jogo que até então estava demasiado amarrado. Com o quarto golo da temporada foi um precioso auxílio para a conquista dos três pontos.

O MOMENTO: golo de Marcus Edwards (20’)

André Almeida galgou meros com a bola fugindo da direita para o centro, abrindo espaço para lançar Marcus Edwards no corredor central. Fábio Pacheco ao tentar o corte acaba por permitir que o inglês fique isolado. Mesmo com ângulo reduzido, Marcus Edwards atira com o bico da bota para o fundo das redes, vendo a bola ainda embater no ferro antes de entrar.

OUTROS DESTAQUES

Bruno Varela

Com um par de defesas de grau de dificuldade elevado, e mais uma mão cheia de intervenções em que teve de se aplicar, o guarda-redes foi determinante na segunda parte, numa fase em que o Vitória estava perdido em campo. Segurou os três pontos.

Abdu Conté

Uma locomotiva no lado esquerdo no Moreirense, a criar várias vezes perigo pelo seu flanco. Ganhou a linha de fundo com relativa facilidade e defensivamente esteve em alguns cortes providenciais para os cónegos.

Abdul Mumin

Perdeu a companhia do eixo da defesa no aquecimento, jogou com André Amaro ao lado e cumpriu, sendo um elemento em destaque na defesa do Vitória. Saiu várias vezes a jogar com critério.

Walterson

Irrequieto e imprevisível, o extremo deu muitas dores de cabeça à defensiva do Vitória, estando em alguns dos principais lances de perigo do conjunto de Moreira de Cónegos. Travou um duelo interessante com Bruno Varela.