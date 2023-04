O Vitória de Guimarães somou apenas um ponto nas últimas quatro jornadas e Moreno considera que a equipa tem de fazer um «reset», «aprender com os erros» e procurar dar a volta, já esta sexta-feira, na abertura da 28.ª jornada, em Famalicão.

«Se formos a Famalicão com isso na cabeça, de só termos um empate numa série de quatro jogos, só vai complicar, só vai condicionar-nos em relação ao que temos de fazer em campo. E isso é o mais importante. Percebemos que este não é o melhor momento e também sabemos quais são os motivos. Houve erros, caso contrário teríamos vencido, mas se aconteceram não foi por falta de entrega ou de postura», começou por enunciar o treinador em conferência de imprensa.

Nesta série negativa, o Vitória começou por perder, em casa, com o Arouca (0-2), depois foi goleado pelo Benfica na Luz (1-5), empatou em casa com o Paços (0-0) e voltou a perder, na última jornada, com o Boavista no Bessa (1-2).

«Temos de fazer um reset em relação aos últimos jogos, aprendendo com os erros cometidos. Há 21 pontos em disputa e começam amanhã [sexta-feira] a serem disputados. Temos três para conquistar em Famalicão e estamos focados neles. Mais do que falar o que interessa é ir para dentro do campo com ações, provando que somos o Vitória e que demonstrando o nosso valor em função do que já fizemos num passado recente», prosseguiu.

Em sentido contrário, o Famalicão somou três triunfos nas últimas quatro jornadas. «É um adversário difícil e muito estável. A entrada do João Pedro Sousa trouxe isso ao Famalicão, com vários atletas de muita qualidade a aparecerem nesta fase da época. Mas temos é que olhar para nós, voltando ao que nós somos. Isso é muito importante para o jogo de amanhã», insistiu.

Uma fase negativa em que o Vitória mostrou muitas debilidades defensivas, com nove golos consentidos nos últimos quatro jogos. «É claro que isso me preocupa. Se não estivesse preocupado com isso, seria irresponsável. Não vejo outro caminho que não seja trabalhar. Aliás, esta equipa já foi muito sólida a defender nesta época, chegámos mesmo a ser das defesas menos batidas do campeonato», pontuou.

Uma fase negativa em que Moreno conta com várias baixas no plantel. «Os problemas foram aparecendo ao longo da época. Nunca me agarrei a ausências e a médias de idade. Nada disso. Os problemas foram aparecendo e nós estamos cá para os resolver. E qual é a equipa que resiste a perder quatro ou cinco atletas que costumam ser titulares? Isso pode levar de facto a algum insucesso, não há que esconder. Preferia ter o grupo todo disponível e mais estável, mas se calhar nunca vou conseguir repetir um onze», referiu.

Mas nem tudo são más notícias para Moreno. «O Tiago Silva está recuperado e entra na convocatória. Já o Zé Carlos e o Jorge Fernandes, pelo tempo de paragem que tiveram, ainda não, mas já estão muito próximos do regresso», revelou o treinador.

Famalicão e Vitória abrem a 28.ª jornada da Liga esta sexta-feira num jogo que está marcado para as 20h15.