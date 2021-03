O Vitória de Guimarães obteve um empréstimo de 20 milhões de euros (ME), a partir da titularização dos direitos de transmissão televisiva, pagos pela Altice, segundo informou esta sexta-feira o clube minhoto.

«A Vitória Sport Clube, Futebol SAD viu aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários uma operação de titularização de créditos decorrentes do contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva e multimédia celebrado com a Altice Picture, SARL. Esta operação garante o encaixe de um montante de 20 ME», lê-se no comunicado divulgado no site oficial dos vitorianos.

O empréstimo, pago com as receitas televisivas, tem uma taxa de juro de 5,25 por cento, mas o clube minhoto salvaguardou as possibilidades de «continuar a receber uma parte dos direitos televisivos contratualizados» com a proprietária da Meo enquanto a operação durar e de «liquidar o financiamento» a «qualquer altura», refere ainda a nota.

A operação financeira foi confirmada pelos vimaranenses, após o Jornal de Negócios ter revelado que o clube garantiu «um encaixe imediato de 20 ME» através do contrato de direitos de transmissão televisiva e multimédia celebrado com a Altice.

O mesmo órgão de comunicação social adiantou também que a entidade financiadora é o fundo norte-americano Apollo, também envolvido no empréstimo de 65 ME ao Sporting, com base no contrato relativo aos direitos de transmissão televisiva, realizado em março de 2019 a uma taxa de juro de 8 por cento.