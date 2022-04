A ligação de 19 anos de Flávio Meireles com o Vitória terminou esta sexta-feira, adiantou o clube.



«O Vitória Sport Clube informa que Flávio Meireles terminou a sua ligação com o clube vimaranense (…). Flávio Meireles ficará na história do clube pelo exemplo de liderança, personalidade e competência demonstrados desde que entrou no clube há 30 anos», refere o comunicado.



Chegado à formação minhota em 1992, o ex-futebolista transferiu-se para o Moreirense em 1996, regressando ao Castelo em 2003. Desde então, o antigo médio cumpriu 219 jogos oficiais até 2011.

O antigo capitão da equipa principal vimaranense, de 45 anos, confirmara a saída na noite de quinta-feira, ao anunciar que decidiu «interromper a ligação contratual» com o Vitória, depois de sempre ter feito «tudo para honrar o clube» e para «lhe dar em dobro» aquilo que ele lhe deu.

«O Vitória será sempre impossível de se fechar na minha vida e na da minha família. Ainda hoje me lembro quando cheguei, com apenas 15 anos, mas com o sonho de singrar no futebol e no Vitória, de vestir a camisola e de sentir o apoio dos nossos adeptos. (…) [Tinha o] sonho de ganhar um troféu pelo Vitória», escreveu no Facebook, lembrando a conquista da Taça de Portugal em 2013, já como dirigente.



Diretor desportivo dos minhotos entre 2012 e 2019 e coordenador das equipas profissionais de futebol em 2020/21, Meireles agradeceu o trabalho de todas as pessoas com quem trabalhou.

Nascido em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, Flávio Meireles agradeceu também ao presidente do clube, António Miguel Cardoso, eleito em 5 de março com 62,5 por cento dos votos, pela «forma respeitosa» como entendeu a sua decisão e «até a procurou demover», tendo-lhe desejado «o maior sucesso».