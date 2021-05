O Vitória de Guimarães saudou o anunciou do regresso dos adeptos aos estádios na última jornada da Liga, mas acompanha a saudação com duras criticas dirigidas à Liga e federação por considerar que pode haver uma «eventual desvirtuação da verdade desportiva» pelo facto de apenas oito dos dezoito clubes poderem contar com o apoio dos respetivos adeptos. Além disso, o clube minhoto considera que esta abertura transforma os adeptos em «cobaias» para viabilizar a presença de público na final da Liga dos Campeões marcada para o Estádio do Dragão.

Num longo comunicado, o Vitória começa por destacar que o anuncio da abertura dos estádios aos adeptos, ainda que de forma restrita, tenha surgido poucas horas depois da «maior e mais desregrada concentração popular desde março de 2020, numa alusão aos festejos do título do Sporting.

Logo de seguida, o clube aborda a questão da verdade desportiva, numa altura em que ainda podem haver muitas alterações na classificação da Liga. «Uma medida que permite a presença de adeptos de 8 dos 18 clubes competidores na Liga NOS não acarreta, e mais ainda na jornada que é decisiva para a classificação final, uma eventual desvirtuação da verdade desportiva, constituindo uma vantagem competitiva para os clubes que, em prejuízos dos restantes, vão contar com um fator de vantagem adicional no momento definitivo do campeonato», refere o clube, recordando que o Santa Clara já foi beneficiado nesse sentido.

O clube minhoto considera ainda que esta medida só foi tomada agora para satisfazer a pretensão da UEFA de contar com adeptos na final da Liga dos Campeões que foi deslocada de Istambul para o Porto. «Uma medida que se enquadra não como um prémio e um reconhecimento para com os clubes e os adeptos do futebol em Portugal, mas antes como um teste para viabilizar a presença de público na final da Liga dos Campeões, como é da vontade da UEFA e de todas as entidades co-organizadoras desse importante e prestigiante evento, ou até na final da Taça de Portugal».

A fechar, o Vitória recorda que não será um dos oito clubes contemplados com a presença dos respetivos adeptos, uma vez que o Estádio Dom Afonso Henriques se encontrar interditado por três jogos na sequência do caso Marega. «Por se encontrarem a cumprir suspensão de um castigo do qual recorreu, o Vitória Sport Clube e os seus adeptos não serão cobaias da experiência, ainda que façam votos de que ela corra da melhor forma, sem prejuízo da verdade desportiva», refere ainda o clube de Guimarães.