A parceria entre o Vitória de Guimarães e o fundo V Sports, detentor de 29 por cento da SAD, está bloqueada pela UEFA até outubro de 2025, revelou o presidente do clube.

Em entrevista à Rádio Santiago, António Miguel Cardoso revelou que o fundo que detém os ingleses do Aston Villa disponibilizou aos vimaranenses uma linha de crédito até ao «momento em que a UEFA bloqueou a relação».

«Estamos impossibilitados de nos relacionarmos. Eles [fundo V Sports] não nos podem emprestar jogadores, não nos podem financiar. Não podemos falar de nada que seja de futebol ou de questões financeiras. Tenho alguma curiosidade para ver o que vai acontecer entre o Girona e o Manchester City», referiu, acerca da hipótese de os clubes ligados ao City Football Group competirem na Champions na próxima época.



Lembre-se que os sócios do Vitória aprovaram a venda de 46 por cento das ações ao fundo detido pelo egípcio Nassef Sawiris e pelo norte-americano Wesley Edens por 5,5 milhões de euros, em março de 2023.

No fim de junho, o V Sports reduziu essa participação para 29 por cento de forma a cumprir o Regulamento das Competições da UEFA, face à participação de Vitória e de Aston Villa na Liga Conferência Europa de 2023/24, e tanto Wesley Edens com Nassef Sawiris abandonaram os dois lugares destinados ao fundo no conselho de administração da SAD.



António Miguel Cardoso fez ainda um balanço do mercado de transferências e confirmou que as negociações com o Hellas Verona para a venda de André Silva foram interrompidas após «algumas alterações» de última hora pedidas pelos italianos. O dirigente partilhou ainda que as vendas de Safira e Dani Silva e o empréstimo de Nélson da Luz renderam entre dois e três milhões de euros ao clube.