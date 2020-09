Ricardo Quaresma, o reforço mais sonante do V. Guimarães no defeso, integra a convocatória do treinador Tiago Mendes para a estreia na Liga, na próxima sexta-feira (21h15) frente ao Belenenses, no Estádio Dom Afonso Henriques.

O extremo, de 36 anos, é um dos 22 jogadores incluídos na lista publicada no site oficial do Vitória, depois do técnico ter anunciado, em conferência de imprensa, que o jogador esteve dois meses sem treinar, antes de reforçar o clube minhoto, na semana passada.

Para o seu primeiro jogo como treinador principal na Liga, Tiago Mendes convocou outras dez «caras novas» do plantel: os guarda-redes Bruno Varela e Matous Trmal, os defesas Sílvio, outro internacional português, Jorge Fernandes, Abdul Mumin e Jonas Carls, os médios Pepelu e Kim Jung-Min e os avançados Lyle Foster e Noah Holm.

Entre os onze jogadores eleitos que já representavam o Vitória, quatro deles foram utilizados em mais de quinze jogos na temporada 2019/20: os extremos Rochinha (37) e Marcus Edwards (36), o lateral direito Sacko (33) e os médios Dénis Poha (32), Mikel Agu (24) e André André (17).

Fora deste primeiro jogo ficam Bisseck, Mascarenhas, Gideon Mensah, Wakaso, Joseph, Maddox e Bruno Duarte, todos com problemas físicos.

A lista de convocados

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Celton Biai.

Defesas: Sacko, Sílvio, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Suliman e Jonas Carls.

Médios: Pepelu, Mikel Agu, Kim Jung-Min, Dénis Poha, André André, Janvier, André Almeida e Abouchabaka.

Avançados: Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Lyle Foster e Noah Holm.