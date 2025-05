O Vitória de Guimarães vai recorrer da interdição por um jogo do setor da claque no Estádio D. Afonso Henriques. Os “Conquistadores” referem-se ao castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e divulgado no sábado, a cumprir em 2025/26.

Mesmo que optasse por não recorrer, o Vitória iria disputar o último encontro da Liga em Guimarães, frente ao Farense, no domingo (18h), com público nos setores destinados aos “White Angels”.

Na base da decisão da FPF – além da multa de 15.115 euros – estão infrações do Regulamento Disciplinar da Liga, relativas a comportamento incorreto do público e a arremesso de objeto perigoso, aquando da visita ao Boavista, a 9 de março (1-2).

Nesse encontro da 25.ª jornada, uma adepta de 16 anos sofreu queimaduras após o uso de um engenho pirotécnico na bancada norte do Estádio do Bessa, onde se encontravam os adeptos vitorianos. A jovem foi transportada para o Hospital de São João, após o incidente.