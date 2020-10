O V. Guimarães informou que vai recorrer da sanção de três jogos à porta fechada que foi decretada pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) como consequência dos insultos racistas dirigidos a Marega no decorrer do jogo com o FC Porto em fevereiro deste ano.

Paralelamente ao castigo de três jogos, a cumprir após o regresso do público aos estádios, o clube minhoto foi ainda condeado ao pagamento de uma multa de 55 mil euros.

Recorde-se que nesse jogo, que os dragões venceram por 2-1, Moussa Marega abandonou o relvado por volta dos 70 minutos, revoltado com cânticos de natureza racista que lhe estavam a ser dirigidos por adeptos do V. Guimarães.

Três deles, entretanto identificados, estão a ser julgados no Tribunal de Guimarães pelo crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos, desde 25 de setembro.