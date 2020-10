FIGURA: Galeno

Criou calafrios pela esquerda, fazendo uso da velocidade em diversas ocasiões. Encostado à linha, quando embalou embalou foi sinónimo de perigo. O golo em que serviu Esgaio é exemplo disso mesmo. Fugiu a Ouattara, ganhando espaço para depois definir com tranquilidade. Já na segunda parte ficou perto de matar o jogo ao ir à cara de Bruno Varela atirar ligeiramente ao lado depois de se escapar em velocidade.

MOMENTO: golo de Esgaio (28’)

Galeno, claro está, fugiu à marcação pelo flanco esquerdo e com espaço cruzou atrasado. Na área do Vitória Paulinho falho o remate e Iuri Medeiros deixou o esférico passar para o flanco oposto, onde aparece Esgaio como uma locomotiva para finalizar. Remate cruzado para fora do alcance de Bruno Varela e nem Mikel Ago conseguiu o corte em cima da linha.

NEGATIVO: três expulsões quando nada o fazia prever

Sem a tensão de outros dérbis, o jogo entre V. Guimarães e Sp. Braga decorria sem sobressaltos. a seis minutos dos noventa isso alterou-se. Entrada desmedida de de David Carmo, a provocar momentos de confusão entre jogadores. David Carmo foi expulso, assim como Fransérgio e Jorge Duarte.

OUTROS DESTAQUES

Rochinha

Dos menos desinibidos do Vitória, não tendo receio dos duelos nem de ousar ser audaz com o esférico. Uma vez mais a jogar pelo corredor central, foi das acelerações de Rochinha que o Vitória tentou ser perigoso.

Esgaio

Perante um Quaresma desinspirado, o lateral não deu veleidades no seu flanco e ainda assinou várias incursões ofensivas pelo lado direito. Numa delas abriu o ativo com um remate cruzado, sendo meritória a forma como chegou a zonas de finalização.

Bruno Varela

Pouco podia ter feito no lance do golo e, mesmo não tendo propriamente muito trabalho, cumpriu em vários capítulos. Já nos descontos teve Schettine completamente sozinho pela frente, mas evitou o golo.

