Debaixo de um dilúvio, o Vitória de Guimarães subiu ao 6.º lugar do campeonato após um triunfo sem contestação sobre o Tondela. A formação de Ivo Vieira mostra, assim, que atravessa um bom momento de forma. Num jogo com muita luta, num relvado pesado, e sem grandes recortes técnicos, foi a melhor equipa em campo e conquistou três preciosos pontos na luta pela Europa.

Os vimaranenses ultrapassaram o Famalicão, que só joga na terça-feira frente ao Sporting. Já a turma tondelense só na ponta final do encontro é que causou alguma mossa aos minhotos, mas nunca conseguiram reduzir e dar novo ânimo ao jogo. É a terceira derrota consecutiva da equipa beirã, que assim não consegue sair da segunda metade da tabela.

Este encontro marcava o regresso ao D. Afonso Henriques do jogo polémico com o FC Porto, que levou Marega a abandonar o terreno de jogo por comentários racistas. Os adeptos vimaranenses não concordam e mostraram nas bancadas que não é bem assim. Vestiram uma t-shirt branca com a inscrição «Bairrismo sim, Racismo não».

O Tondela entrou na partida a criar perigo de bola parada. Foi desta forma que os tondelenses conseguiram incomodar o guardião vimaranense. De bola corrida, os visitantes sentiam dificuldades em chegar à baliza adversária. Ainda assim, conseguiram equilibrar a contenda nos primeiros 20 minutos. Depois disso, mandou o Vitória.

Os vimaranenses demoraram a adaptar-se ao estado do terreno, mas assim que o fizeram encostaram os forasteiros às cordas. Bruno Duarte, depois de ter pedido falta na área contrária, abriu o caminho para a baliza à guarda de Cláudio Ramos. Belo golpe de cabeça a abrir o placard.

Os tondelenses acusaram o golo e só perto do final do primeiro tempo é que conseguiram voltar a criar perigo, uma vez mais de bola parada – cabeçada de João Pedro para as mãos de Douglas. Na resposta, André André foi letal. A passe de Davidson, o capitão dos conquistadores emendou no coração da área para o segundo golo.

No segundo tempo, os minhotos controlaram o jogo e a vantagem levada para o descanso. Ainda assim, tiveram várias oportunidades para ampliar a diferença no marcador, contudo pecaram na finalização.

Insatisfeito, o técnico do Tondela colocou a artilharia pesada no ataque, protagonizando diversas alterações, mesmo táticas, na equipa. Os efeitos foram os desejados. Os beirões começaram a controlar o jogo e também estiveram perto de marcar. No entanto, faltou o golo que iria relançar a partida e dar um ânimo extra aos tondelenses. Acabou por vencer a equipa que mais trabalhou para a vitória e a que mais mostrou querer ganhar.