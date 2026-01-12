O Vitória publicou um vídeo sobre a histórica conquista da Taça da Liga, com imagens inéditas da final de Leiria, desde a chegada da equipa, passando pelos momentos de ansiedade, no penálti marcado por Samu, mas também no penálti defendido por Charles, até ao momento de celebração, no regresso a Guimarães.

Um vídeo em que é possível ouvir, em fundo, o discurso motivador do treinador Luís Pinto, carregado de bom calão, como é típico nos balneários. «Tirem proveito, corram como o c******. Hoje é dia de fazermos história, vamos lá para dentro, f*******, é até ao apito final», grita o treinador.

Um vídeo que acaba em festa, primeiro com a entrega do troféu, ainda no estádio, depois já a bordo do autocarro, com a receção que a cidade de Guimarães fez, já de madrugada, aos conquistadores.

Ora veja: