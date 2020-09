O Vitória de Guimarães partilhou esta quarta-feira um vídeo com imagens do primeiro dia de Ricardo Quaresma no clube.

As câmaras acompanharam o reforço vitoriano desde os cumprimentos ao novos companheiros e ao já conhecido treinador, passando depois pelo balneário, pelo treino, massagens e o culminar do dia foi a apresentação no Paço dos Duques de Bragança.