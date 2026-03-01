VÍDEO: Vitória de Guimarães homenageia o novo sócio n.º 1
Armando Gomes Alves foi protagonista no relvado do D. Afonso Henriques antes da receção ao Alverca
Na noite de sábado, antes do V. Guimarães-Alverca (1-1), Armando Gomes Alves protagonizou uma singela homenagem no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, recebendo o cartão de sócio n.º 1 dos “Conquistadores”. Aos 93 anos, este adepto é associado do Vitória há 80 anos. Depois deste momento inesquecível, Armando Gomes Alves seguiu para os camarotes, a partir de onde assistiu ao empate contra o Alverca, com uma manta nas pernas.
De recordar que o emblema vimaranense lamentou, em outubro, a morte de Jaime Pereira da Cunha, de 97 anos, então o sócio n.º 1, uma vez que era associado desde os 16 anos (1944).
Aos 93 anos de vida e depois de 80 anos de associado, o Sr. Armando tornou-se o sócio nº 1️⃣ do Vitória SC 🤍🖤#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #VitóriaSC #FCAlverca pic.twitter.com/Y5yC5xUqs5— sport tv (@sporttvportugal) February 28, 2026
Uma vida dedicada ao Vitória Sport Clube ✨— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) February 28, 2026
Armando Gomes Alves recebeu o cartão que o distingue como sócio n.º 1 antes do #VSCALV. Com 93 anos de vida e 80 anos de associado, ocupa um lugar de relevo na história vitoriana. 🖤🤍#UnidosPeloVitória pic.twitter.com/VsiEqxSPtU