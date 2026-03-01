Na noite de sábado, antes do V. Guimarães-Alverca (1-1), Armando Gomes Alves protagonizou uma singela homenagem no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, recebendo o cartão de sócio n.º 1 dos “Conquistadores”. Aos 93 anos, este adepto é associado do Vitória há 80 anos. Depois deste momento inesquecível, Armando Gomes Alves seguiu para os camarotes, a partir de onde assistiu ao empate contra o Alverca, com uma manta nas pernas.

De recordar que o emblema vimaranense lamentou, em outubro, a morte de Jaime Pereira da Cunha, de 97 anos, então o sócio n.º 1, uma vez que era associado desde os 16 anos (1944).

 

 

