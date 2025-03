António Miguel Cardoso foi reeleito como presidente do Vitória, este sábado, depois da Lista A ter vencido as eleições que decorreram no Pavilhão Unidade Vimaranense com uma confortável vantagem sobre a Lista B liderada por Luís Cirilo que, aliás, já tinha reconhecido a derrota antes dos resultados oficiais terem sido divulgados.

A Lista A venceu com um total de 5.658 votos contra apenas 449 da Lista A, numa eleição que contou ainda com 154 votos em brancos e 68 votos nulos.

Ainda antes da divulgação dos resultados, Luís Cirilo já tinha dado os parabéns à Lista A. «Felicitar os órgãos sociais eleitos desejando-lhes o maior sucesso no próximo triénio cientes de que o seu sucesso será o sucesso do Vitória Sport Clube», destacou o líder da Lista B.