O Vitória de Guimarães recebeu 10,8 milhões de euros em vendas e desembolsou 1,85 milhões na compra de jogadores entre março e agosto de 2024, segundo informou esta quarta-feira o clube minhoto.

Depois de arrecadar 17,15 milhões de euros no verão de 2023 e dois milhões em janeiro de 2024, o emblema minhoto assegurou receitas extraordinárias nos seis meses anteriores com as transferências do extremo Jota Silva, a mais avultada, do ponta de lança André Silva e do médio Matheus Índio.

Oficializada a 1 de agosto, a transferência do internacional português para o Nottingham Forest foi consumada por sete milhões de euros, com a hipótese de o emblema da primeira divisão inglesa pagar mais cinco milhões de euros, mediante cumprimento de objetivos, e os vitorianos a receberem 20 por cento do valor de uma futura transferência.

Já a mudança de André Silva para os brasileiros do São Paulo, confirmada a 5 de março, rendeu aos cofres do Vitória 3,5 milhões de euros, com o avançado a abdicar dos 320 mil euros correspondentes à parte do passe que lhe pertencia e o clube a garantir 20 por cento da verba de uma futura transferência do atleta.

O emblema de Guimarães recebeu ainda 300 mil euros pela transferência do médio Matheus Índio para os chineses do Qingdao West Coast, oficializada a 6 de julho, e reservou o direito a 25 por cento do valor de uma futura venda do médio que cumpriu 12 jogos pelos minhotos, na época 2022/23.

O Vitória manteve ainda 50 por cento do passe do lateral esquerdo Afonso Freitas, que rumou ao Nacional a título definitivo, cedeu 50 por cento dos direitos económicos do defesa Tounkara ao Desportivo de Chaves, mantendo o direito de preferência para uma possível recompra, emprestou sem opção de compra Adrián Butzke (Nacional) e Rafa Oliveira (Sp. Covilhã) e viu André André rumar ao Leixões após terminar contrato.

Entre os nove reforços assegurados no mercado de verão, o ponta de lança Chucho Ramírez, autor de 20 golos pelo Nacional em 2023/24, protagonizou o negócio mais caro, com o emblema vimaranense a pagar 660 mil euros por metade do passe aos mexicanos do Morelia e a reservar a opção de compra de mais 30 por cento.

Companheiro de Chucho Ramírez nos madeirenses durante a época passada, o extremo Gustavo Silva rumou a Guimarães ao abrigo de uma transferência em que o Vitória pagou 500 mil euros ao Comercial, do Brasil, por 50 por cento do passe e dispõe da opção para comprar mais 30 por cento.

Os vimaranenses pagaram ainda 300 mil euros aos brasileiros do Coritiba para garantirem novo empréstimo do extremo Kaio César, tendo reservado uma opção de compra de 60 por cento do passe por 1,5 milhões de euros, outros 300 mil para contratarem o avançado José Bica ao Marítimo, tendo assegurado a opção de compra de mais 40 por cento, e 85 mil euros por 90 por cento do passe de Óscar Rivas, defesa que jogava nos espanhóis do Alcorcón.

O guarda–redes João Oliveira (ex–União de Leiria), o lateral esquerdo João Miguel Mendes (ex–FC Porto), e os médios Samu (ex–Vizela) e Marco Cruz (ex–Sporting), foram todos contratados a custo zero.