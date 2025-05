O Vitória de Guimarães emitiu um comunicado em reação às declarações de Rui Borges, treinador do Sporting, que, no final do dérbi, insinuou que houve jogadores do clube minhoto que «limparam» cartões amarelos na jornada anterior para poderem jogar no decisivo jogo da última jornada no Estádio de Alvalade.

O clube começa por dizer que «todos os jogos, todas as competições são importantes para o Vitória» e classifica as declarações do treinador do Sporting, que já treinou os minhotos, como uma «deselegância» pelo facto de ter «posto em causa o profissionalismo de dois atletas».

O Vitória expressa ainda o desejo de que «fiquem por aqui as construções de cenários fictícios», garantindo que «seja qual for o resultado», ninguém poderá apontar o dedo aos jogadores. O clube minhoto diz ainda que os leões têm um caso semelhante, recordando que Morten Hjulmand viu um cartão amarelo frente ao Benfica que o afasta do jogo do próximo sábado.

«Sugerimos, de resto, que ninguém incorra na insensatez de dizer que Morten Hjulmand, um capitão de equipa sério, comprometido e profissional, terá forçado a amostragem do quinto cartão amarelo no recente dérbi lisboeta para não defrontar o Vitória SC na última jornada da Liga Portugal, evitando assim a amostragem de um eventual vermelho que o afastaria automaticamente da final da Taça de Portugal», escreve o clube.