O Vitória de Guimarães vai arrecadar uma receita bruta de 22,5 milhões de euros pelas transferências de Diogo Sousa para os franceses do Estrasburgo e de Noah Saviolo para os turcos do Trabzonspor, conforme noticiado pelo Maisfutebol em momento oportuno.

A informação foi confirmada pelo vice-presidente em exercício para a área financeira e candidato da lista D às eleições, Rui Rodrigues, no debate com Belmiro Pinto dos Santos (lista A), Júlio Vieira de Castro (lista B) e Viriato Sampaio (lista C).

Ainda sem oficialização por parte dos clubes envolvidos, as transferências dos internacionais sub-21 por Portugal são as primeiras dos vimaranenses no mercado deste verão.

No debate transmitido no V+, os candidatos falaram sobre as suas opções para o futebol caso vençam as eleições de 13 de junho. Rui Rodrigues confirmou Fernando Meira como diretor desportivo, enquanto Viriato Sampaio referiu o nome de Diogo Boa Alma. Por sua vez, Belmiro Pinto dos Santos apontou a Manuel Machado, antigo treinador do Vitória e do Nacional, como diretor técnico.