O Vitória de Guimarães lamentou este sábado as agressões ao treinador da equipa B, Gil Lameiras, na passada sexta−feira, no jogo da Série A do Campeonato de Portugal com o Paredes, clube que também repudiou os «atos de violência».

As agressões a que o clube se refere no comunicado ocorreram na segunda parte do desafio da sexta jornada, que a equipa B vimaranense venceu por 1-0, quando o técnico de trinta anos se dirigiu para o camarote destinado a elementos da equipa visitante, no Estádio Municipal das Laranjeiras, após ter sido expulso no final da primeira parte.

O clube de Guimarães realça que «o local seria pouco depois invadido por diversos adeptos do clube da casa, verificando-se de imediato agressões ao técnico, acompanhados de insultos e ameaças dirigidas a todos os profissionais do Vitória», difundidos através de um vídeo publicado na rede social X.

A nota publicada pelos minhotos refere ainda que os incidentes aconteceram sem que «o staff do Vitória merecesse a devida proteção dos agentes da GNR ou dos seguranças privados contratados pelo Paredes».

«O camarote estava completamente desprotegido e, por isso, foi demasiado fácil a invasão dos referidos agressores, conforme é possível comprovar num vídeo já tornado público pela comunicação social», acrescentam os vimaranenses.

O Vitória frisa ainda que «semelhantes manifestações de violência» constam do «relatório entregue ao delegado da Federação Portuguesa de Futebol» e espera que o Conselho de Disciplina da FPF atue em conformidade, punindo «severamente todos os responsáveis por tais atos de selvajaria».

Já o Paredes, condenou os «atos de violência ocorridos», com «excessos de ambas as partes, dentro e fora de campo», numa alusão aos desacatos entre elementos de ambos os bancos de suplentes, aos 41 minutos, que ditaram a expulsão de Gil Lameiras e de dois dirigentes do emblema paredense.

«Respeito e cordialidade são valores intrínsecos ao Paredes desde a sua fundação. O Paredes é contra todo e qualquer ato de violência no futebol e na vida. Por isso mesmo, condena os atos ocorridos», lê-se na nota publicada através das redes sociais.

