O Vitória de Guimarães expressou esta quinta-feira pesar pela morte, aos 79 anos, de Mané, antigo extremo brasileiro que se distinguiu nos minhotos e também no Boavista.

«O Vitória Sport Clube manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento de Manoel Ribeiro Chagas, mais conhecido por Mané, vítima de doença prolongada», lê-se na nota publicada pelo clube na sua página oficial a propósito do antigo jogador que morreu na segunda-feira e cujo corpo foi cremado na terça-feira, em Matosinhos.

Natural de Belo Horizonte, cidade do estado brasileiro de Minas Gerais, o ex-jogador representou os vimaranenses nas épocas 1977/78 e 1978/79, tendo disputado 49 jogos oficiais e apontado 24 golos pelo emblema que foi sexto classificado nessas duas edições do principal campeonato português.

O avançado brasileiro notabilizou-se ainda no Boavista, que representou entre 1974 e 1977, com 28 golos em 80 partidas, tendo conquistado duas edições da Taça de Portugal, nas finais diante do Benfica (2-1), em 1974/75, e Vitória de Guimarães (2-1), em 1975/76, época em que foi ainda vice-campeão nacional.

Mané representou ainda o Sporting de Espinho, na época 1979/80, no principal escalão, antes de representar o União de Lamas e o Amarante.