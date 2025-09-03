O Vitória de Guimarães bateu esta quarta-feira o Cinfães, do Campeonato de Portugal, por 2-1, num encontro particular disputado no Estádio Municipal Professor Cerveira Pinto, no concelho do distrito de Viseu.

A equipa anfitriã, nona classificada da Série B do quarto escalão, chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Moisés Conceição, na conclusão de um ataque da direita, aos seis minutos.

Os minhotos operaram a reviravolta já na segunda parte, com dois golos do avançado Nélson Oliveira, o primeiro num pontapé de fora da área (70m) e o segundo num cabeceamento após pontapé canto (79m).

O jogo decorreu no âmbito da iniciativa «Conquistadores on tour», na qual o Vitória defronta equipas de escalões inferiores nos seus redutos, numa lista de jogos que inclui adversários dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Viseu.