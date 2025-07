O Vitória de Guimarães bateu este sábado o Paços de Ferreira, da II Liga, por 1-0, num encontro de preparação para a época 2025/26, disputado à porta fechada, na academia do clube minhoto.

Nélson Oliveira apontou o único golo do desafio, num chapéu bem medido aos nove minutos, num jogo que foi disputado em três partes de meia-hora cada.

A equipa de Guimarães alinhou com o seguinte onze: Juan Castillo; Miguel Nóbrega, Rodrigo Abascal e Paulo Vítor; Oumar Camará, Tomás Händel, Mitrovic e Lebedenko; Gustavo Silva, Fábio Blanco e Nélson Oliveira.

O novo treinador do Vitória, Luís Pinto, utilizou ainda o guarda-redes Charles, os defesas Miguel Maga, Bruno Gaspar, Thiago Balieiro, Borevkovic e João Mendes, os médios Beni Mukendi, Tiago Silva, Diogo Sousa, Nuno Santos e Rodrigo Duarte e os avançados Vando Félix, Telmo Arcanjo, José Bica e Dieu Merci.

O próximo «teste» do Vitória será frente ao Ponferradina, do terceiro escalão espanhol, na próxima quarta-feira (17h30), desta vez com portas abertas aos adeptos, enquanto os castores vão receber a Oliveirense, também do segundo escalão, também na quarta-feira.