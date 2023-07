O Vitória de Guimarães perdeu este domingo um jogo de preparação diante dos ingleses do Wolverhampton, no Algarve, por 2-1, naquela que foi a segunda derrota da equipa comandada por Moreno nesta pré-temporada, depois do desaire da véspera diante do Middlesbrough.

A equipa inglesa, comandada por Julen Lopetegui, venceu com golos de Matheus Cunha e Owen Farmer, enquanto Safira marcou o golo solitário dos minhotos.