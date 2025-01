Esta quinta-feira, Luís Cirilo Carvalho e António Miguel Cardoso entregaram as respectivas candidaturas à presidência do V. Guimarães, marcadas para 1 de março.

A lista liderada por Luís Cirilo Carvalho entregou a candidatura por volta das 16h30, no Estádio D. Afonso Henriques, com a assinatura de 593 sócios. Por outro lado, António Miguel Cardoso, atual presidente do clube, entregou a candidatura às 17h30, com 852 assinaturas.

«Espero que os sócios nos acolham da melhor maneira. Brevemente, vamos apresentar o programa global de governo do Vitória. Espero que votem nele e que a lista “Por um Vitória maior” possa gerir os destinos do clube nos próximos três anos. Estou firmemente convencido de que vamos conseguir isso», disse Luís Cirilo Carvalho aos jornalistas.

Por outro lado, o atual presidente realçou o trabalho que fez nos últimos três anos e espera conseguir voltar a vencer as eleições: «Nos últimos três anos, não fizemos tudo bem, mas isso faz parte. Quem dirige tem decisões erradas, mas o Vitória era há três anos um clube completamente parado. Isso é muito claro. Queremos um Vitória ‘virado’ para a frente, não um Vitória provinciano. Não queremos um Vitória que olha para trás», partilhou.

Belmiro Pinto, presidente da mesa da assembleia geral do V. de Guimarães, vai validar as candidaturas na sexta-feira.