O Vitória de Guimarães anunciou a saída «com efeitos imediatos» de Luís Freire do comando técnico da equipa.

«Concluído o campeonato, o conselho de administração fez uma análise à temporada 2024/25 e decidiu que deve projetar o futuro com um novo treinador, que será oportunamente anunciado», informa o clube minhoto em comunicado, onde acrescenta: «Grata pelos serviços prestados e pelo trabalho desenvolvido nos últimos meses, a Vitória Sport Clube, Futebol SAD deseja os maiores sucessos pessoais e profissionais a Luís Freire e à equipa técnica que o acompanha, salientando o caráter, a personalidade e seriedade do técnico no período em que esteve ao leme dos Conquistadores.»

O técnico de 39 anos entrou a meio da época no Vitória, depois da saída de Rui Borges para o Sporting, numa época em que começou no comando do Rio Ave.

Ao serviço dos vitorianos, Luís Freire venceu oito jogos em 19, tendo falhado o apuramento para a Liga Conferência na última jornada da Liga, já que perdeu o quinto lugar para o Santa Clara.

Em todo o caso, quando o técnico chegou ao Vitória, a equipa estava a seis pontos dos açorianos, tendo os vitorianos feito mais pontos na segunda volta (29) do que na primeira (25), mesmo depois de terem perdido em janeiro Alberto Costa, Manu Silva, Kaio César e Jorge Fernandes. Aliás, o Vitória esteve 10 jogos consecutivos sem perder com Freire no comando.