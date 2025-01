Luís Freire é o nome favorito para suceder a Daniel Sousa no comando técnico do Vitória de Guimarães.

Segundo apurou o Maisfutebol, o clube vimaranense já negoceia com o técnico de 39 anos.

Freire recentemente deixou o comando técnico do Rio Ave, tendo sido substituído no cargo por Petit, mas está agora perto do regresso ao ativo.

O treinador tem 399 jogos na sua carreira e poderá cumprir um número redondo na estreia no Vitória, caso se concretize o acordo com o clube minhoto.

Apesar de ainda não ser oficial, a saída de Daniel Sousa é um dado adquirido e ficou determinada após a derrota por 2-1 e consequente eliminação nos oitavos de final da Taça de Portugal diante do Elvas, equipa do Campeonato de Portugal, no domingo.

A rescisão do contrato, que durava até ao fim da época 2025/26, está a ser acertada entre as partes e o técnico de 40 anos, que chegou ao comando técnico do Vitória há duas semanas e meia, vai deixar o clube de Guimarães ao fim de três jogos, depois de se ter estreado com um empate na visita ao Farense (2-2) e nova igualdade, em casa, frente ao Sporting (4-4).

O Vitória está neste momento no 6.º lugar da Liga, com 25 pontos, estando também apurado para os oitavos de final da Liga Conferência.

