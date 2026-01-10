Luís Pinto, treinador do V. Guimarães, em declarações na flash interview da Sport TV após vitória [2-1] frente ao Sp. Braga, a contar para a final da Taça da Liga.

Equipa uniu-se na adversidade

«A primeira parte foi bastante difícil, o Sp. Braga tinha a bola com muita qualidade. É um adversário que torna um jogo ali um bocadinho de paciência, porque eles têm mesmo muita capacidade para retirar a bola. Mas a malta conseguiu manter-se unida e conseguiu perceber que estávamos vivos. Na segunda parte as coisas foram um bocadinho diferentes. O Sp. Braga tem uma grande entrada. Mas a malta conseguiu sempre trabalhar muito e agarrar-se uns aos outros. Tem sido um bocadinho essa a imagem dos três jogos e também tem sido um bocadinho essa a imagem da época.»

Jogadores que vêm do banco tem outra importância

«Sim, e é mesmo algo que eu acho importante, porque o futebol está diferente. O futebol está em constante mudança. Os jogadores que estão no banco têm uma importância muito diferente naquilo que é a preparação do jogo do que aquilo que tinham há uns anos. Nós também tentamos preparar os jogos de forma a que possamos pensar o que pode vir a acontecer. Felizmente tivemos a felicidade, porque também é preciso tê-la. Foi isso que aconteceu hoje.»

Este título significa muito

«Significa muita coisa. Significa que são sete anos de treinador principal, mais cinco ou seis de treinador adjunto. Significa olhar para trás e perceber que vale a pena nós persistimos, sermos resilientes. O trabalho acaba por devolver muita coisa. Acaba por ser um bocadinho esse o significado que tem para mim. Crença naquilo que é o trabalho da equipa técnica nós temos, mas obviamente que no futebol, como na vida, as coisas não correm sempre bem. Mas nós temos que acreditar sempre e temos que fazer sempre o nosso melhor.»