Luís Pinto treinador do V. Guimarães, analisou o triunfo sobre o FC Porto nesta quinta-feira (3-1) em flash interview concedida à Sport TV. O técnico sublinhou a importância de «manter os pés no chão».

Análise

«Neste jogo tivemos a capacidade de ser maduros. Julgo que isso seja mostra de crescimento. Que isso seja sustentado e tenhamos a capacidade de descansar e preparar o jogo de segunda-feira. Numa equipa tão jovem como a nossa, temos de manter os pés assentes na terra. O que fizemos aqui hoje foi fantástico, ainda para mais vencemos numa casa em que o adversário sofreu apenas dois golos. Mas temos de ser consistentes na maturidade.»

Tranquilidade da equipa

«Sinto que isso aconteceu pelo facto de termos percebido logo onde errámos no lance do golo. Isso foi de tal forma evidente que fez com que estivessemos tranquilos e fôssemos atrás do plano de jogo. Essa clareza ajudou-nos a ter essa forma de estar em campo.»

Substituições em função de cartões amarelos

«Às vezes acertamos, outras não. Mas sim, também fizemos por causa dos amarelos. Os que estavam dentro do campo estavam bem. Com o Samu a entrar, um jogador alto, e jogadores da defesa com amarelos, ficámos a ponderar se alterávamos ou não. Com o Nélson Oliveira amarelado, podia ser expulso num lance com um mau timing, por isso preferimos tirá-lo mais cedo.»

Ambições na final four

«Muito honestamente, temos de preparar-nos bem para segunda-feira. Não podemos pensar no longo prazo, só no futuro próximo.»