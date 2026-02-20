Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi minhoto frente ao Sp. Braga, a contar para a 23.ª jornada da Liga.

Sobre o primeiro duelo após vencer a final da Taça da Liga ao Sp. Braga

«Esperamos um jogo com tudo aquilo que um dérbi deve ter. É para jogar com emoção, paixão, duas equipas a querer ganhar, mas com uma história própria. Não me acredito que haja algo que venha de trás. É preciso focarmo-nos no que se disputa nesse dia. Toda a gente tem de estar focada para vencer o dérbi. Queremos que aconteça para o nosso lado.»

«Vamos ter de passar por vários momentos do jogo e de lidar com isso. Vamos ter momentos em que teremos bola no nosso meio-campo defensivo e outros em que teremos no nosso meio-campo ofensivo. Temos de saber capitalizar os momentos em que estaremos no domínio.»

A emoção de defrontar o rival, em Braga

«Quando se trata de um dérbi, a emoção deve ser usada dentro de campo. Devemos usar a forma como a cidade vive estes jogos dentro de campo, mantendo a parte racional. O futebol também tem de ser vivido com emoção e com paixão. Temos de utilizar a energia vinda de fora.»

Acerca das lesões

«Óscar Rivas vai falhar o jogo frente ao Sp. Braga. Está a recuperar de uma lesão desde dezembro. O Gonçalo Nogueira também está lesionado e é uma provável ausência.»