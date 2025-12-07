O V. Guimarães recebe o Gil Vicente na segunda-feira, às 20h30, num momento em que regista a melhor série de resultados da época. Ainda assim, o treinador vimaranense sublinha que o foco tem de estar no presente e no jogo com a formação gilista, uma equipa que vai trazer grandes dificuldades e que tem apresentado «um trajeto muito interessante e sólido».



Melhor sequência de resultados da época, com quatro vitórias consecutivas

«Não podemos estar ligados ao que se passou, quer seja positivo ou negativo. A melhor série não nos pode dizer nada, porque o presente é a preocupação. Não podemos olhar ao que foi feito. Queremos olhar para o que está imediatamente aí, para nos focarmos nas nossas tarefas. Percebemos a dificuldade que o jogo vai ter e a necessidade de estarmos muito concentrados nas nossas tarefas.»



Análise ao Gil Vicente

«Há uma grande necessidade de sermos concentrados, capazes, muito competitivos. Vamos encontrar um adversário com um trajeto muito interessante, boas dinâmicas, muito sólido e bons resultados, porque está em quarto lugar há cinco jornadas.»



Desempenho de Oumar Camara, que chegou a guimarães neste mercado

«Começou a época a titular e deixou de ser opção. É normal no seu trajeto. Estamos a falar de um adolescente [18 anos]. Mais do que dar tempo, temos de dar suporte para que as coisas possam acontecer. Só com o trabalho diário é que pode ter rendimento, mas é prazeroso ver como um jogador chega e consegue adaptar-se à cidade, falando português de forma interessante para quem está aqui há pouco tempo.»



Possibilidade da promoção de Santiago Verdi e Zeega, campeões mundiais de sub-17

«A base do projeto inclui jogadores de qualidade que se vão integrando aos poucos. Estamos atentos à nossa formação e a esses dois em particular, porque poucas pessoas conseguem ser campeãs do mundo.»