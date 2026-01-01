Luís Pinto defende que o Vitória de Guimarães terá de estar «a um nível altíssimo» para vencer o Nacional, no jogo da 17.ª jornada da Liga.

«É um jogo que nos vai exigir uma capacidade de estarmos muito ligados, porque é uma equipa que consegue manter os jogos numa toada em que está sempre viva par disputar uma primeira e uma segunda bola. Tem um ataque à profundidade muito vincado. Em todos os pormenores do jogo, uma bola parada ou uma bola dividida, temos de estar a um nível altíssimo», afirmou o treinador do Vitória de Guimarães na antevisão ao desafio.

Luís Pinto, de 36 anos, disse ainda querer «estragar o aniversário» do técnico opositor, Tiago Margarido, que comemora 37 anos na sexta-feira.

«Temos um crescimento presente. Nota-se a equipa mais conhecedora e madura, mas precisamos de criar mais perigo. Queremos ter as sensações de maior proximidade à baliza adversária. Temos de trabalhar para conseguir melhorar. Os números traduzem isso. Gostávamos de ter mais golos marcados do que os que temos», disse, revelando que o médio Beni Mukendi, ausente do grupo desde 15 de dezembro para representar a seleção de Angola na Taça das Nações Africanas, prova de que já foi eliminada após o terceiro lugar no Grupo B, estará, em princípio, nas opções para o jogo com a equipa do Funchal.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da Liga, com 22 pontos, recebe o Nacional, 13.º, com 16, em desafio da 17.ª jornada. O jogo, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol, está agendado para as 20h45 desta sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).