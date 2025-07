O treinador do Vitória de Guimarães, Luís Pinto, afirmou esta segunda-feira que o clube tem «sempre a intenção» de olhar para o apuramento para as competições europeias como objetivo, embora a prioridade seja «melhorar o processo todos os dias».

Falhado esse objetivo em 2024/25, ao ficar no sexto lugar da Liga, o Vitória parte para a nova época com nova equipa técnica, um plantel com uma mescla de renovações, reforços e jogadores da casa promovidos nesta pré-época, com Luís Pinto a lembrar que a sua equipa quer, acima de tudo, criar a cultura de preparar cada jogo com o objetivo de vencer.

«Temos sempre a intenção de olhar para a Europa como objetivo. Agora, essa é uma questão muito longínqua. Temos de nos focar no dia-a-dia, em melhorar o nosso processo todos os dias e em preparar o próximo jogo da maneira mais correta possível para que possamos ganhar», disse aos jornalistas, após o treino desta manhã na academia do clube, aberto ao público, que teve mais de uma centena de espetadores.

Luís Pinto mostrou-se agradado com o estágio feito em Loulé, entre segunda-feira e sábado, por ter permitido «criar ligações humanas» e também continuar «a crescer na forma de estar em campo», assente num sistema tático 3x4x3. E mostrou-se convencido de que os seus jogadores vão chegar «extremamente bem preparados» ao primeiro jogo na Liga, com o FC Porto, a 9 de agosto. «O nosso estado de preparação é ótimo e o nosso tempo de preparação é ótimo para chegarmos à primeira jornada extremamente bem preparados, quer do ponto de vista da competitividade, quer do ponto de vista da dinâmica que pretendemos para a nossa equipa a nível de jogo, a nível de ideias e de forma física», frisou.

Sobre o plantel, mostrou satisfação, dizendo que é repleto de «muita qualidade», recusando esclarecer quais as posições que ainda precisam de ser reforçadas, afirmando que é preciso «estar sempre preparados» para entradas e saídas enquanto o mercado está aberto. Por outro lado, reconhece que o Vitória é o clube de «maior exigência» na sua carreira, mas frisou que esta chegada ao clube só foi possível devido ao seu passado, que inclui Mirandela, Felgueiras, Real Massamá, Leça, Lourosa, Fafe e Tondela, clube este no qual foi campeão da II Liga em 2024/25.

«Vamos fazer de tudo para chegar o mais longe possível»

O médio do Vitória, Nuno Santos, um dos 29 jogadores presentes no treino, sublinhou o ambiente «muito bom» num grupo a trabalhar «ideias diferentes» das de 2024/25, prometendo a equipa na máxima força no Estádio do Dragão, no arranque de uma Liga em que os minhotos querem «chegar o mais longe possível».

«Obviamente, queríamos estar na Liga Conferência, mas agora vamos fazer de tudo para chegar o mais longe possível na Liga. Queremos ter os pés bem assentes na terra, começar bem a primeira jornada e, depois, ir jogo a jogo e fazer os melhores resultados possíveis» afirmou.