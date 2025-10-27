O Vitória de Guimarães manifestou esta segunda-feira «o mais profundo pesar pelo falecimento de Jaime Pereira da Cunha aos 97 anos». Trata-se do sócio número 1 – posto para o qual foi nomeado em julho – uma vez que se inscreveu como associado em 1944, aos 16 anos.

«Jaime Pereira da Cunha foi um homem profundamente dedicado ao Vitória e à vida associativa, doando-se inteiramente ao clube. O seu exemplo de vitorianismo é uma referência que deve inspirar. (…) Ocupa um lugar de honra, tendo vivido intensamente cada capítulo da história vitoriana, marcando presença nos bons e nos maus momentos como uma testemunha singular da nossa identidade.»

«Pautando-se por uma conduta exemplar, distinguiu-se pela personalidade íntegra e pelo carácter admirável, estando sempre disponível para apoiar e ajudar o Vitória. Foi um verdadeiro divulgador da nossa história e uma figura que soube unir e congregar.»

«Jaime Pereira da Cunha fica eternizado na história do clube do seu coração, vivendo eternamente na memória de todos aqueles que com ele se cruzaram», lê-se no comunicado dos “Conquistadores”.

O velório está agendado para as 16h30 desta segunda-feira na Igreja de S. Francisco. O Vitória de Guimarães decretou três dias de luto.

O Maisfutebol apresenta as mais sentidas condolências à família e amigos de Jaime Pereira da Cunha, assim como ao Vitória.