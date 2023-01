O avançado sul-africano Lyle Foster foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Burnley, atual líder do Championship, oriundo do Westerlo, mas o Vitória de Guimarães estará atento a este negócio.

Nem o clube inglês nem o emblema belga divulgaram os montantes envolvidos na transferência, porém, os vimaranenses deverão realizar um encaixe significativo. Isto porque o jogador de 22 anos foi vendido pelos minhotos ao Westerlo, em maio de 2022, por um milhão de euros, com o Vitória a assegurar 15 por cento de uma mais-valia futura.

Ora, a imprensa inglesa adianta que o jogador custou sete milhões de euros ao Burnley, pelo que o V. Guimarães terá direito a 900 mil euros.

Formado no Mónaco, Lyle Foster tinha passado ainda pelo Cercle Brugge antes de chegar a Guimarães em 2020/21. Após quatro jogos na equipa B e sete na A, saiu sem qualquer golo marcado e rumou ao Westerlo, onde conseguiu melhores números, sobretudo nesta temporada, com oito golos e três assistências em 21 partidas.

Lyle Foster assinou até 2027 pelo Burnley.

Give a warm welcome to South African international Lyle Foster from Belgian side K.V.C. Westerlo for an undisclosed fee 🇿🇦



The 22-year-old striker has penned a four-and-a-half-year deal at Turf Moor and becomes the Clarets’ third signing of the January transfer window ✍️