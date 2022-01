O Sporting e o V. Guimarães estão nesta altura próximos de um acordo relativamente à transferência de Marcus Edwards e a convicção das partes é que o negócio possa ser fechado em breve.

Em cima da mesa está um entendimento com um valor base de 7,5 milhões de euros, aos quais há a acrescentar o passe de Bruno Gaspar já no imediato e o passe de um outro jogador avaliado em três milhões de euros, a partir de 1 de julho.

Em princípio esse outro jogador será Gonzalo Plata, mas o extremo está cedido ao Valladolid com opção de compra. Apesar das indicações apontarem para que o clube espanhol não exerça a opção de dez milhões, é necessário aguardar pelo final do empréstimo para ter a certeza que será mesmo Gonzalo Plata a seguir também para Guimarães.

No caso de não ser Plata, o Sporting terá de ceder outro jogador avaliado até três milhões de euros.

Feitas as contas, portanto, o Sporting prepara-se para contratar Marcus Edwards por um valor total de cerca de 12 milhões de euros, sendo necessário referir que a SAD leonina vai apenas comprar metade do passe do avançado inglês: os outros 50 por cento vão permanecer na posse do Tottenham.

Em cima da mesa está ainda a possibilidade de o Vitória Guimarães reservar uma percentagem de uma futura mais-valia.

Ora nesta altura, como já se disse, os clubes acertam os detalhes da transferência e tratam também de outros pormenores burocráticos relacionados com os trâmites de um negócio que é sempre complicado, sobretudo devido à participação de várias partes: três jogadores e três clubes.

Refira-se, por fim, que o Vitória Guimarães tentou sempre segurar o atleta até ao final da época, mas, perante a pressão de vários lados, está prestes a aceitar a transferência ainda neste mercado.

Marcus Edwards, extremo de 23 anos formado no Tottenham, prepara-se assim para deixar o Berço, dois anos e meio depois de ter chegado ao clube, durante os quais fez 95 jogos, marcou 20 golos e realizou sete assistências, sendo figura de destaque no Vitória.