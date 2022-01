O Vitória de Guimarães desloca-se a Vizela no domingo e Pepa já conta com Bruno Varela, Jorge Fernandes, Tomás Händel e Tiago Silva, todos recuperados da covid-19. O técnico vimaranense enalteceu os regressos que aumentam as escolhas.

«Quanto mais jogadores tiver, mais opções tenho para ‘mexer’ na equipa durante o jogo e para fazer o ‘onze’. E os atletas têm de ficar com azia por não entrarem no ‘onze’ ou não serem convocados. Isso ajuda-nos a ser mais competitivos», realçou.

Na antevisão ao dérbi minhoto, Pepa assumiu que espera um adversário «intenso» e «agressivo».

«Espero um grande jogo dentro e fora do campo. É na cidade vizinha. Vamos ter um apoio tremendo e o Vizela também vai ter um apoio tremendo. Quem é que não gosta disto? Vamos ter um ambiente quente, saudável. (...) Vai ser um espetáculo tremendo dentro e fora do campo. E queremos ser protagonistas, vencendo», sublinhou.

Os vitorianos vão fazer uma deslocação de apenas 10 quilómetros até ao terreno do Vizela que, para o técnico, não tem «estado a colher aquilo que tem dado», face à postura de jogar de «peito aberto» e «olhos nos olhos».

O V. Guimarães sofre golos há 14 jornadas consecutivas, mas Pepa garante que o problema só pode ser resolvido com a consolidação do «treino e do processo defensivo».

«É uma preocupação, mas não posso estar só a pensar nisso. Não devemos sofrer golos, mas é o processo que nos vai levar a isso. Temos de minimizar o erro, sabendo que está presente em quem joga. Com naturalidade, vão surgir jogos seguidos sem sofrer golos. Não consentimos muitas oportunidades no último jogo», assinalou.

Quanto à eventual saída de Marcus Edwars para o Sporting, o técnico vitoriano garantiu que o inglês está «muito tranquilo» e trabalhou «com muito foco» nos últimos dias.

O dérbi entre V. Guimarães e Vizela está agendado para este domingo, a partir das 15h30.