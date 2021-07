O V. Guimarães está interessado na contratação de Tiago Silva e nesse sentido decorrem negociações para a transferência a título definitivo do médio de 28 anos para a Cidade-Berço.

Trata-se de um jogador que deu nas vistas durante duas épocas no Feirense, antes de sair para o Nottingham Forest, do qual saltou para o Olympiakos. Na última época, sob orientação de Pedro Martins, realizou 21 jogos no campeão grego, mas apenas onze jogos como titular (e destes só sete na Liga Grega), pelo que o treinador português não se opõe a uma saída.

No entanto, e para lá de Tiago Silva, o Olympiakos está interessado em Marcus Edwards. Depois do Sporting, também o campeão grego colocou o extremo inglês na lista de jogadores que interessam.

Nesta atura, porém, não há negociações nesse sentido. Há apenas um interesse do Olympiakos, que já sabe que o V. Guimarães valoriza Marcus Edwards e não surge disponível para abrir mão do jogador facilmente. Ora por isso, o Olympiakos quer colocar Pêpê Rodrigues no negócio, de forma a baixar o preço pedido pelo extremo inglês.

Pêpê é um jogador que já passou por Guimarães e que interessa aos responsáveis do Vitória, mas para já isso são apenas meras hipóteses, porque a verdade é que ainda não se deu início a negociações formais e o clube português desconhece qual é a valorização que o Olympiakos faz do médio defensivo de 24 anos.