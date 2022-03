Pepa, treinador do V. Guimarães, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo vitoriano sobre o Marítimo, no Estádio dos Barreiros.

«Acima de tudo, quero realçar a grande exibição que fizemos do princípio ao fim, criando as melhores oportunidades, com mais tentativas de golo, e a consistência que tivemos. Fomos intensos, agressivos, organizados, a tentar levar o jogo do Marítimo para algo que os deixava desconfortáveis.

O Marítimo joga bem curto, é uma equipa que cria muitos desequilíbrios desde a fase de construção. Nós identificámos muito bem essa expressão e conseguimos levar o Marítimo a esticar o jogo, o que não é onde se sentem mais confortáveis. Os jogadores estão de parabéns pela forma exímia como interpretaram a estratégia.»

[V. Guimarães conseguiu a primeira vitória fora em 2022]

«É verdade que temos andado um pouco irreconhecíveis, com bons jogos e jogos horríveis, e o nosso grande desafio é este: encontrarmo-nos connosco, termos esta paciência com bola, sem bola não sermos desorganizados e a querer ganhar as bolas todas a qualquer custo. E isso requer muito carácter dos jogadores, que o têm tido. Sentimos que podíamos ter dado mais consistência no passado recente.

Raramente conseguimos repetir o onze e isso também dá consistência. Os jogadores estão de parabéns e tivemos um apoio arrepiante.»