Matheus Índio prometeu e cumpriu. Sensibilizado pela comoção de Carlos Careca, adepto do Vitória que chorou compulsivamente nas bancadas aquando do segundo golo no dérbi vencido diante do Sp. Braga, o médio brasileiro recorreu ao Twitter para tentar premiá-lo.

«Quem conhecer esse senhor que lhe diga que vou oferecer-lhe uma camisola minha assinada por todos os jogadores do plantel», escreveu o jogador, que agora acompanhado pelo técnico Moreno cumpriu o prometido.

Carlos Carega, antigo jogador das camadas jovens do Vitória, recebeu o presente devidamente autografado em pleno relvado e aproveitou a ocasião para demonstrar o seu sentimento pelo emblema vimaranense.

Veja como Matheus Índio cumpriu a promessa: