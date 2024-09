O que era já uma certeza evoluiu para oficial. Na tarde desta terça-feira, o Spartak Moscovo anunciou a contratação de Ricardo Mangas, proveniente do Vitória de Guimarães, que também confirmou a transferência.

Tal como noticiado pelo Maisfutebol na última semana, o acordo foi selado nos 2 milhões de euros, com mais meio milhão em objetivos. Além disso, os «Conquistadores» reservam 15 por cento de mais-valia numa futura venda do avançado, de 26 anos.

«O clube moscovita encetou negociações com a SAD do Vitória Sport Clube e chegou a acordo para a transferência definitiva do atleta por dois milhões de euros, mais 500 mil euros em bónus. A sociedade desportiva do Vitória terá ainda direito a 15% numa futura transação», detalha o Vitória, em comunicado.

Formado no Benfica, o extremo algarvio despontou entre Desp. Aves e Boavista, assinando pelo Vitória há um ano. Desde então, acumulou 38 jogos, cinco golos e oito assistências.

Esta época, Mangas, por vezes utilizado como lateral, tornou-se o melhor marcador do conjunto liderado por Rui Borges, com quatro golos em 10 jogos.

Está na hora de seguirmos caminhos diferentes. Obrigado pelas memórias, Mangas!#EspíritoDeVitória pic.twitter.com/UGJiGsPRAX — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 10, 2024

Na Rússia, o avançado encontrará o português Tomás Amaral, outrora no scouting do Benfica e atual diretor-desportivo do emblema de Moscovo.

O Spartak é quarto na Liga, com 14 pontos, menos três face ao campeão e líder Zenit.

A estreia de Ricardo Mangas poderá acontecer no reduto do Dínamo Makhachkala (9.º).

Quanto ao Vitória de Guimarães – terceiro na Liga, a três pontos do campeão e líder Sporting – o presidente dos vimaranenses lamentou a verba neste negócio e abriu a porta a mais saídas em janeiro.

O Vitória jogará no reduto do Sp. Braga (6.º) na noite de domingo (20h30).