No dia seguinte a conhecer o adversário na final da Taça da Liga, o Vitória de Guimarães reforça o setor ofensivo com Ejike Opara, ponta de lança nigeriano de 20 anos. Assina até junho de 2029 e deixa o campeonato sérvio, onde acumulou sete golos e uma assistência pelo Novi Pazar (quarto classificado). Nesta época, Opara fez três golos em 16 partidas.

Formado entre Nigéria e Sérvia, o avançado de 1,84 metros apresenta a velocidade como cartão de visita e já trabalha às ordens de Luís Pinto, concorrendo com Nélson Oliveira e Ndoye à titularidade no centro do ataque.

Depois de vencer o Sporting, o Vitória regressa a Leiria para disputar a final da Taça da Liga, ante o Sp. Braga. O escaldante dérbi do Minho está agendado para as 20h de sábado e é para acompanhar no Maisfutebol.

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.